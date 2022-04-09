السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

 شاب ينهي حياة متهم بقتل والده قبل دقائق من ضبطه بالمرج

جثة
جثة

بدأت جهات التحقيق في المرج شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل أمين شرطة على يد أحد الأشخاص أثناء تدخله لفض مشاجرة، بين أفراد عائلة واحدة في منطقة المرج، مما أدى إلى مقتله، وقيام نجل الضحية بقتل المتهم قبل القبض عليه.

وأمرت جهات التحقيق في الواقعة، بدفن جثمان أمين الشرطة، وإيداع تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بدفن جثمان القتيل الثاني، وسماع أقوال شهود العيان في القضية، وكذلك سماع أقوال المتهمين في المشاجرة والمتسببين فيها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتجدد مشاجرة بين عائلة تسمى مقلد في منطقة المرج، حيث تبين أن هناك خلافات بينهم بسبب الميراث، وتدخل أحد جيرانهم ويعمل شرطي لفض المشاجرة وتهدئة الأمور بين الأطراف المتشاجرة، ليُصاب فيها ويلقى مصرعه في الحال عقب إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وبعد دقائق فوجئ الجميع بنجل القتيل، يخرج سلاحًا ناريًا من بين طيات ملابسه ويطلق الرصاص على المتهم بقتل والده قبل القبض عليه، وجار التحقيقات في الواقعة.

جهات التحقيق المرج شرق القاهرة مقتل أمين شرطة أحد الأشخاص مشاجرة منطقة المرج

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وائل لطفي

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