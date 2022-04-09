السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقي يتطلع لاحتواء تحديات الأمن الغذائي المتعلقة بالأزمة العالمية الراهنة

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

شاركت مفوضة الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة السفيرة جوزيفا ساكو، في اجتماعات مجلس منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" المتعلق بشأن الاستجابة لتداعيات الازمة العالمية جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.


وأشارت جوزيفا ساكو - عبر حسابها الرسمي على موقع التديونات القصيرة (تويتر) - إلى أنها شاركت افتراضيا في اجتماع مجلس منظمة الأغذية والزراعة حيث تحدثت عن تعاون منظمة "الفاو" للاستجابة لمستويات الطوارئ من الجوع وسوء التغذية وضمان الوصول الفوري إلى الغذاء في أفريقيا، ودعت الشركاء إلى العمل بشكل جماعي للتخفيف من تحديات الحرب على إفريقيا.

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