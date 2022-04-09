مصدر حكومي ياباني: المستشار الألماني يزور طوكيو 28 أبريل

أفاد مصدر حكومي ياباني بأن المستشار الألماني أولاف شولتز يخطط لزيارة اليابان أواخر أبريل الجاري، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وقال المصدر الحكومي - وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - "إن شولتز سيلتقي مع كيشيدا ربما في 28 أبريل، وستكون هذه أول زيارة له منذ توليه منصبه في ديسمبر 2021.. ومن المرجح أن تتصدر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جدول أعمال الزيارة".

وتهدف زيارة شولتز إلى التحضير لقمة مجموعة الدول السبع المتقدمة في 26 يونيو القادم، حيث تأمل ألمانيا من خلالها أن تظهر وحدة دول مجموعة السبع في تعزيز القيم المشتركة مثل الديمقراطية والحرية.