السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

داوننج ستريت: جونسون سافر إلى أوكرانيا للاجتماع مع زيلينسكي بشكل شخصي

جونسون
جونسون

أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية (داوننج ستريت)، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سافر إلى أوكرانيا للاجتماع مع رئيسها فولوديمير زيلينسكي "بشكل شخصي"، وذلك للإعراب عن تضامنه مع الشعب الأوكراني.


وأضاف المتحدث - في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية - أن جونسون وزيلينسكي سيناقشان دعم المملكة المتحدة طويل المدى لأوكرانيا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيقوم بوضع حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية.


ومن جهته، قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه سيبيجا، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بدأ بوريس جونسون زيارته لكييف باجتماع ثنائي مع الرئيس زيلينسكي"، واصفا بريطانيا بأنها "زعيم في الدعم الدفاعي لأوكرانيا".

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