السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«فاتن أمل حربي»| هالة صدقي تتألق في دور الصديقة.. هل قتلت «ميسون» زوجها؟

هالة صدقى
هالة صدقى

«خففت سواد الحياة على صديقتها» بهذه الكلمات عبر العديد من مغردون تويتر على دور الفنانة هالة صدقي في مسلسل «فاتن أمل حربي» حيث أنها تجسد دور صديقة نيللي كريم وتدعى ميسون.

قالت إحدى مغردات تويتر: «هالة صدقي مخففة سواد الحياة على صديقتها فاتن»، بينما قال أنس: «ميسون هى فاكهة مسلسل أمل فاتن حربي حتى الآن».

فى حين فجر مغردون عن توقعاتهم فى أن تكون ميسون هي السبب فى إختفاء زوجها بسبب عدم وجود طلاق لديهم فى الديانة المسيحية وقال أسامة الشاذلي:« مش عارف ليه حاسس إن في النهاية هتطلع هالة صدقي هي اللي قتلت جوزها علشان معندهمش طلاق».

وتجسد هالة صدقي دور «ميسون» وهى صديقة فاتن أمل حربي وقد اختفى زوجها من عام ونصف ولم تجد له أثر منذ ذلك الحين حسبما أعلنت أحداث المسلسل.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهي حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم في الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أول حلقة منه وأصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد مسلسل فاتن أمل حربي أول عمل درامي يناقش حقوق المرأة ومعاناتها في محكمة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية.

هالة صدقي مسيحية قضية شركة العدل العدل جروب شريف سلامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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