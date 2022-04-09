تباين الإصابات اليومية جراء كورونا في عدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم السبت، عن حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 226 إصابة جديدة بإجمالي 893 ألفًا و638 حالة، و619 حالة شفاء بإجمالي 873 ألفًا و449 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أي وفيات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى تقديم 8 آلاف و398 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونًا و595 ألفًا و645 جرعة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 425 إصابة جديدة، كما تعافت 614 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 552 ألفًا و648 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1472 حالة عقب عدم تسجيل أي وفيات جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 151 إصابة جديدة، وتماثل 487 شخصًا للشفاء، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و321 ألفًا و781 حالة، والشفاء إلى مليونين و288 ألفًا و12 حالة بنسبة 98.5%، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفًا و183 حالة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 11 إصابة، وحالة وفاة واحدة وتعافى 88 شخصًا خلال الفترة من 2 وحتى 7 أبريل الجاري، ليصل إجمالي الإصابات إلى 501 ألف و834 حالة، والشفاء إلى 490 ألفًا و837 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و429 حالة.