الكاظمي يوجه بإيقاف الإجازات الدورية لقادة الأجهزة الأمنية

وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بإيقاف الإجازات الدورية لقادة الأجهزة الأمنية، إلى إشعار آخر؛ على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ميسان والخروقات الأمنية في محافظة كركوك، ناهيك عن القصف الذي يستهدف محافظة إربيل.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن مصدر أمني قوله إن "الكاظمي وجه بإيقاف الإجازات الدورية إلى إشعار آخر لكل من وزارة الدفاع قادة العمليات والفرق والمقرات المسيطرة، ووزارة الداخلية قادة الشرطة الاتحادية وقادة المناطق لقيادة قوات الحدود، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الإرهاب قادة العمليات الخاصة.

وأوضح المصدر أن التوجيه شمل أيضا هيئة الحشد الشعبي قادة المحاور، وقيادة عمليات بغداد قادة المقرات المتقدمة وقادة الفرق، وكذا المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة كركوك قائد المقر المتقدم والفرق.