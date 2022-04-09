السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية».. تفاصيل حالة الطقس غدًا

الطقس
الطقس

يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد، حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة غدًا الأحد.

وقالت في بيان صحفي لها عن حالة الطقس غدًا الأحد: استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما درجات الحرارة غدًا الأحد ستكون كالتالي:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 14 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وكانت قد قالت هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس اليوم السبت الموافق 9 أبريل، إنه من اليوم يسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدلة على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة درجة حرارة ٢٨ درجة مئوية السواحل الشمالية ٢٤ درجة مئوية شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية جنوب الصعيد ٤١ درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

المواطنين درجات الحرارة الوجه البحري السواحل الشمالية هيئة الارصاد انخفاض درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

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