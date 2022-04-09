«رحمي» يتابع أولى الأمسيات الرمضانية بمركز زفتى ضمن «حياة كريمة»

تابع طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق أولى فعاليات الأمسيات الرمضانية بقرية كفر شبرا قلوج مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشارت الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة إلى أن الأمسيات تشمل فقرات فنية وترفيهية إلى جانب مسرح العرائس والفنون الشعبية والإنشاد الديني ـ بالإضافة إلى توصيل رسائل التوعية بأهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبعض رسائل التوعية الخاصة بالسيدات مثل الزواج المبكر وختان الإناث والعنف ضد المرأة بحضور 500 من المستهدفين.

ومن جانبه أشاد محافظ الغربية بالجهود المبذولة في سبيل رفع الوعي الثقافي لدى الأسر في قرى مركز زفتى ضمن محور التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، مشيداً بوجود فريق التطعيمات ضد فيروس كورونا خلال هذه الأمسيات لرفع الوعي الصحي بأهمية أخذ اللقاح كونه الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، إلى جانب الدور التوعوي لصندوق مكافحة الإدمان والذي خصص فريقاً للتواجد في مثل هذه الأمسيات للتوعية ضد الإدمان ومخاطره.

وفي سياق منفصل، اعتمد محافظ الغربية الأحوزة العمرانية لعدد 4 قرى بمركز المحلة ليكتمل بذلك اعتماد كافة الأحوزة العمرانية لقرى محافظة الغربية، كما اعتمد رحمي الأحوزة العمرانية لعدد 47 عزبة ليصل بذلك عدد العزب التي تم اعتمادها 826 عزبة من أصل 1150 عزبة بنطاق المحافظة بنسبة وصلت إلى 72% وجاري اعتماد باقي العزب تباعاً.

ويأتي ذلك عقب مراجعة واعتماد كافة الخرائط بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة ، ليبدء العمل بها داخل الوحدات المحلية.

يذكر أن القرى الأربعة التي تم اعتماد الحيز العمراني لها تقع بمركز المحلة الكبرى وهي قرى (الشرقية وسيدي حمود التابعتان للوحدة المحلية البنوان وقريتي محب الجديدة وراغب الحديثة التابعتان بالوحدة المحلية الشهيدي)، والعزب التي تم اعتمادها هي عزب (سرهلك، المنشاوي الشرقية، إسماعيل منصور والمنشاوي القبلية) بمركز زفتى، عزب (الشاويشية، فرج غربال، عبد الستار صقر، أصلان، الطنطاوي، عماد الدين، صقر، صومة، عجبانه، عازر خزام، محمود عطية، كما تم اعتماد عزبة أنتريا القبلية، سليمان داود، جيران سالم، قسم ثاني، فضل الله، الكوه، عبد الله خضر (القشلان)، عيسى، غبريال، ماهر البحرية (العزب)، عبد القادر حلمي وعزبة عبد الحي خليل (فايق يكن) بمركز المحلة الكبرى، عزب (فوزي عبد الله باشا، التوفيقية، محمد خضر، صالح صدقي، فريد عابدين، ورثة ناصف، ماهر، أبو يوسف، خورشيد الغربية، على عثمان، سنبل والبهي، عبد العزيز دويدار (موسى أفندي) ومختار الباجوري بمركز قطور، عزبة (محمد عبد اللطيف فايد) ببسيون وعزبتي المنشاوي والزلاقة بمركز طنطا وعزبتي الشريف وكفر الهلاوي بكفر الزيات.