السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الهايكستب ومركز شباب عرب الحصن (صور)

جريدة الدستور

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية لمركزي شباب الهايكستب وعرب الحصن، ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها، ويرافقه الأستاذ سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

بدأ وزير الشباب والرياضة بتفقد مركز شباب الهايكستب، حيث تابع صبحي عملية الانتهاء من إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي، ملعب كرة سلة وملعب كرة يد.
كما تفقد وزير الرياضة أيضا السور الذي تم إنشاؤه لمركز الشباب بطول ٤١٠ أمتار، وذلك لحماية مرتادي المركز.

وتوجه وزير الشباب والرياضة إلى مركز شباب عرب الحصن، حيث تابع صبحي الاجراءات التي ستتم في مركز الشباب من عملية تطوير شاملة للمركز والتي تتضمن "تطوير ورفع كفاءة لكل من: ملعب كرة القدم القانوني، الملعب المتعدد، صالة المنازلات، وإنشاء حمام سباحة بمركز الشباب".

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية خاصة وزارة الشباب والرياضة تسعي إلي النهوض بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتطويرها بما يتواءم مع تطورات العصر الحديث، حيث أصبحت مراكز الشباب في الآونة الأخيرة مراكز خدمة اجتماعية تقدم العديد من الخدمات المهمة ليست الرياضية فقط ولكنها تعمل الي توفير كل السبل لتعليم الشباب وتثقيفهم بمختلف الأمور مثل أندية العلوم وبرامج وأنشطة تعليمية عديدة أصبحت تقدمها مراكز الشباب التي ساعدت بنسبة كبيرة على زيادة الإقبال لما لمسه المواطن المصري من تطور ونهضة في خلال رؤية حكيمة للقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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