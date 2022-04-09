السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد تستقبل 498 سائحًا

هيئة تنشيط السياحة
هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة بورسعيد ٤٩٨ سائحاً وأفراد طاقم البحارة البالغ عددهم 447 القادمين على متن السفينة السياحية النرويجية "VIKING STAR"، القادمة من ميناء سفاجا، بالورد والترحاب، إضافة إلى توزيع النشرات السياحية عن المحافظات المصرية المختلفة وما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

يأتي ذلك في إطار رحلات اليوم الواحد وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وحرص السائحون وعدد من أفراد طاقم البحارة على القيام بجولة بمحافظة بورسعيد للتعرف على معالمها السياحية والأثرية.

السفن السياحية للتنشيط السياحي VIKING STAR النشرات السياحية مقومات سياحية تنشيط الحركة السياحية

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