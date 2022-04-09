وزير الصحة الأوكرانى: روسيا دمرت 307 مستشفيات ومراكز صحية بالبلاد

قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، اليوم السبت، إن الجيش الروسي دمر 307 مستشفيات ومنشآت رعاية صحية في أوكرانيا بينها 21 منشأة لم يعد بالإمكان صيانتها أو إصلاحها.

وأشار لياشكو - في تصريح نقلته وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية - إلى أنه بين المنشآت الصحية التي تم تدميرها مستشفيات رئيسية في مناطق حيوية، مضيفا أن هناك 21 مستشفى تم تدميرها بالكامل ولا يمكن إصلاحهم بل سيتم بناء مستشفيات جديدة تماما.

وشدد لياشكو على الحاجة لتأسيس مستشفيات ميدانية في المناطق الغربية من البلاد؛ لأنه في المناطق الشرقية التي شهدت الأعمال العدائية الروسية تلقى الجرحى الإسعافات الأولية فقط قبل أن يتم إجلاؤهم.