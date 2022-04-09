السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة وإنقاذ برج من 12 طابقًا في بنها

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بعقار من 12 طابقا في منطقة كفر الجزار بدائرة مركز شرطة بنها.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتم التعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وتقدير الخسائر، كما طلبت تحريات المباحث.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد نشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة كفر الجزار، وانتقل على الفور العقيد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة.

وتبين أن النيران نشبت في شقة بالطابق السادس مكونة من حجرتين وصالة وتمت السيطرة عليه ولا توجد أي خسائر بشرية سوى حالة اختناق وتم نقلها للمستشفى وتعافت.

كما تبين احتراق محتويات الصالة والمطبخ والحمام دون تأثير على العقار المكون من 12 طابقًا.

قوات الحماية المدنية القليوبية حريق نشب 12 طابقا منطقة كفر الجزار شرطة بنها

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وائل لطفي

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