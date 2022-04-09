السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب الخلافات.. مصرع شاب بالدقهلية على يد شخصين

جثة
جثة

لقى شاب بقرية كفر النعمان التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مصرعه على يد اثنين آخرين بعد خلاف بينهما فقاما بطعنه طعنات قاتلة.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من  مدير المباحث بورد بلاغ إلى مأمور مركز ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول شاب 28 سنة جثة هامدة نتيجة عدة طعنات نافذة.

على الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة “ح. م. ال” 28 سنة، نتيجة طعنات نافذة بالصدر أدت إلى وفاته. 

وبالفحص والتحري وسؤال شهود العيان تم التوصل إلى قيام شخصين من أهالي القرية بارتكاب الجريمة بعد نشوب مشادة بينهما نتيجة خلافات حادة. 

وجارِ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

شاب كفر النعمان ميت غمر محافظة الدقهلية مصرعه مدير المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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