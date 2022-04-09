السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لتاجريّ مخدرات بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة  100 ألف جنيه لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، حيث تلقى مدير أمن الشرقية معلومات تفيد قيام بقيام كل من "م. س.ع" 34 عاما، سائق، و"ج. س.ح" 36 عامًا، سائق، مقيمين بمركز الصف بمحافظة الجيزة، بالتردد على قسم أول العاشر مستخدمين سيارة ملاكي بهدف الاتجار فى المواد المخدرة. 

وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية صحة تلك المعلومات تم رصد تحركاتهما وضبطهما وبحوزتهما 20 قطعة بنية لمخدر الحشيش ومبالغ مالية وهاتفيين محمولين، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 52 قطعة لذات المخدر.

وبمواجهتهما أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والتربح، والسيارة للترويج لتجارتهم الغير مشروعة.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية والتي قدمتهما لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق محكمة 100 ألف جنيه لمشدد 10 سنوات المواد المخدرة لمستشار نسیم علي بیومي

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