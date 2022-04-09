«بسيط الدين».. عضو بالأزهر العالمي للفتوى: إطعام الطعام من أفضل الأعمال في رمضان

قال الشيخ سيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى المكتوبة، إن من أجمل ما نراه في رمضان اجتماع الناس وتقديمهم الوجبات للصائمين في شهر رمضان الكريم، وكثيراً من الناس يرى هذا العمل الطيب ويريد أن يشارك في ذلك الخير، لأن ثواب هذا العمل كبير جداً عند المولى سبحانه وتعالى، فثواب إطعام الطعام له فضل عظيم جداً عند المولى سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ثواب إفطار صائم، هو أخذ أجر الصائم دون أن ينقص من اجره شيء وقال النبي من افطر صائماً فله أجر الصائم دون أن ينقص من أجره شيء.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في برنامج «بسيط الدين» على «الدستور» طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه عندما سئل النبي عن أفضل الأعمال، قال: « إفشاء السلام وإطعام الطعام، فالنبي يعلمنا المساعدة والمعاونة وربنا سبحانه وتعالى قال "وتعاونوا على البر والتقوى"، وقال النبي الكريم "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد"، فإطعام الطعام من أفضل الأعمال في رمضان، وهناك من يقول أنا ممكن أصوم 60 يوم وممكن أصوم رمضان 90 يوم، ومكن أصوم 120يوم، إزاى ورمضان 30 يوم، هذا يكون من خلال إطعام الطعام، حيث أنني إذا أطعمت كل يوم مسكين، فاذا حدث ذلك يأخذ القائم على هذا الأمر أجر الصائم دون أن ينقص من أجره شيئاً".

يذكر أن برنامج «بسيط الدين» يتناول نفحات وخواطر إيمانية ورمضانية، كما يناقش بعض الفتاوى الشائكة الخاصة بالصيام، وما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان المبارك.

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