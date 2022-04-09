وزير السياحة ومحافظ بورسعيد ورئيس قناة السويس يتفقدون قبة قناة السويس الأثرية

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والٱثار، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، أعمال رفع كفاءة وتطوير قبة هيئة قناة السويس الأثرية، وذلك فى إطار أعمال تطوير عدد من المنشآت التاريخية والأثرية بمحافظة بورسعيد، والتي تتم بالتعاون بين وزارة السياحة ومحافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس، وتشرف عليها شركة المقاولون العرب.

وخلال تفقدهم المبنى الأثري، استمع "وزير السياحة والآثار" و"محافظ بورسعيد "ورئيس هيئة قناة السويس" من أحد المختصين إلى شرح حول مجمل أعمال التطوير التي شهدتها القبة، مشيدين بكفاءة العمل الذي أعاد لقبة قناة السويس الأثرية مظهرها الحضاري والمعماري الفريد، وأكد محافظ بورسعيد أهمية الحفاظ على المعالم التراثية التى تتميز بها محافظة بورسعيد عن غيرها لتظل دوما واجهة سياحية فريدة للزائرين من كافة الأنحاء.

وأشاد وزير السياحة ومحافظ بورسعيد بمعدلات العمل في تطوير المبنى، ويذكر أن وزارة الآثار بالتنسيق مع شركة المقاولين العرب قامت بترميم وتطوير مبنى القبة الأثري ببورسعيد التابع لهيئة قناة السويس.

ويعد مبنى القبة أول مبنى معماري يتم إنشاؤه على مجرى القناة بقرار مباشر من الخديو عباس حلمي الثاني فى عام 1890 كما يعد شاهدا على صمود وبسالة أبناء بورسعيد فقد صمد أمام غارات المحور فى الحرب العالمية الثانية، كما صمد أمام الغارات الأنجلو فرنسية خلال العدوان الثلاثي فى 1956 ووقف شامخا أمام الضربات الجوية الصهيونية عام 67.

وفي شأن آخر حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على استقبال عدد من السائحين الأجانب خلال زيارتهم لساحة الشهداء "ميدان المسلة" ضمن جولة تفقدية موسعة للسائحين بشوارع مدينة بورسعيد، واستعرض محافظ بورسعيد للسياح أهم المعالم السياحية والحضارية بمحافظة بورسعيد، فضلا عن الظواهر الطبيعية التي تتميز بها المحافظة، موجها الدعوة للسائحين بتكرار زيارتهم لبورسعيد على مدار العام للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الرائعة بالمحافظة.

ومن جانبهم، أعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان وسط المواطنين، وهي ظاهرة تتميز بها بورسعيد عن غيرها و تشبه البلدان الأوربية في هذا الشأن، كما أشادوا بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء بورسعيد منذ وصولهم أرض بورسعيد، و أكدوا على إعجابهم الشديد بمحافظة بورسعيد والتي تعد بمثابة مدينة أوربية على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال.

وكان ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناةالسويس، استقبل أمس الجمعة، السفينة السياحية VIKING STAR " النجم الاسكندينافى" يبلغ طولها ٢٢٨ متر، غاطسها ٦.٣ متر ، ترفع علم NORWAY، قادمة من ميناء سفاجا وعلى متنها ٤٩٨سائحا و٤٤٧ طاقم البحارة، ضمن رحلات "اليوم الواحد" يأتى هذا فى إطار عودة السياحة للميناء بعد تأثر حركة السياحة العالمية بجائحة كورونا ،فضلاً عن القيام برفع درجة الإستعداد والتأكد من تمام جاهزية كافة المرافق بالميناء خاصة محطة الركاب السياحية وأرصفتها لإستقبال الرحلة السياحية،وتقديم الخدمات الأمنية والشرطية وضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الميناء بيسر وأمان.