الإثنين.. إطلاق فعاليات ليالى رمضان الثقافية بالإسماعيلية

أعلن فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، عن انطلاق ليالي رمضان الثقافية وذلك يوم الإثنين المقبل، وخلال الفترة من ١١ وحتى ٢٤ من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتور إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية.

برنامج ليالي رمضان

ويضم برنامج ليالي رمضان عدد من الفعاليات الثقافية والعروض الفنية وعروض التراث بالإضافة إلى الابتهالات الدينية وعروض التنورة، وأعلن فرع ثقافة الإسماعيلية عن جداول العروض الخاصة بالليالى الرمضانية والتي تبداء يوميا منذ الساعة الثامنة مساءا وتنطلق يوم الإثنين المقبل.

ومن جهة أخرى ينظم فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٢ من شهر أبريل الجارى العرض المسرحي للفرقة القومية المسرحية بالإسماعيلية "البؤساء"، وذلك برعاية من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ويقام العرض على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً ولمدة ٣ أيام.



معرض فرحة رمضان

ومن جهة أخرى يفتتح بقصر ثقافة الإسماعيلية، اليوم الإثنين المقبل الموافق ١١ من شهر أبريل الجاري، فعاليات معرض "فرحة رمضان" للفن التشكيلى الذى يقام بقاعة المعارض بالقصر ويفتتح المعرض في الساعة الثامنة مساء.



الهدف من المعرض

ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، و الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة،و فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

ويضم المعرض كافة الأعمال التشكيلية الفنية الخاصة بشهر رمضان المبارك واجوائه الاحتفالية ، كما ترحب إدارة المعرض بكل الفنانين الهواه والأكاديميين بنشر الفن والمعرفة ، بخاصة وإن هذا هو الهدف الرئيسي من المعرض.



كيفية المشاركة بالمعرض

ونوه قصر ثقافة الإسماعيلية عن إنه على من يرغب في المشاركة بالمعرض تقديم أعماله لإدارة الفنون الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الإسماعيلية ، و قصر ثقافة الإسماعيلية ، و يتم إختيار الأعمال المناسبة التي تعبر عن مناسبة شهر رمضان المبارك، في المجالات المطلوبة للمشاركة وهي التصوير الزيتي ، التصوير الفوتوغرافي

الأبيض والأسود "فحم ورصاص"، الأشغال فنية، الكولاج ،الموزاييك ، الخط العربي، الزجاج المعشق فن الخزف والنحت، و الديكوباج .الحلى والاكسسوارات.

شروط إضافية

كما يشترط في الأعمال المقدمة الا تزيد المساحة عن 100x100سم، أن يكون الإخراج مناسب للعرض بشكل لائق ، بالإضافة إلى تقديم المشاركين CV صور للاعمال المشاركة بالإضافة إلى صورة البطاقة و يتم فرز الأعمال المشاركة من خلال لجنة الفرز والتحكيم .

من حق اللجنة استبعاد ورفض الأعمال الغير لائقه للعرض أو يحمل اهواه سياسية أو خارج موضوع المعرض تملىء استمار من خلال إدارة الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الإسماعيلية .



صالون الإسماعيلية الثقافى

وكان قد ناقش صالون الإسماعيلية الثقافي، خلال انعقاد جلسته، مع عدد من طلاب مدارس المحافظة أثر الرياضة على وجدان الأطفال والشباب"، وذلك تحت رعاية فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.



أبرز الحضور

وحضر فعاليات الصالون كل من شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، و طلاب من مدرسة الفاروق عمر الإبتدائية، والدكتورة منى محمود قاسم رئيس قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية بكلية تربية رياضية بجامعة قناة السويس .



محاور الصالون

حيث تناولت الدكتورة منى محمود خلال كلمتها تعريف الرياضة وقالت أن الرياضة هي عبارة عن مجهود جسدي عادي أو مهارة تمارس بموجب قواعد متفق عليها بهدف الترفيه أو المنافسة أو المتعة أو التميز أو تطوير المهارات أو تقوية الثقة بالنفس واختلاف الأهداف من حيث اجتماعها أو انفرادها يميز الرياضات بالإضافة إلى ما يضيفه اللاعبون أو الفرق من تأثير على رياضاتهم.

فوائد ممارسة الرياضة.

كما تحدث أيضا عن فوائد الرياضة على الصعيد النفسي وقالت إن من أهمها تحسن مظهر أجسامنا وتضفي جمال على المظهر العام، وتزيد الثقة بالنفس عند الإنسان، كما تعد الرياضة خير سلاح نقتل به وقت الفراغ السلبي ونقهر به الروتين الممل ونشعر بواسطته بالمتعة والإثارة والسعادة.