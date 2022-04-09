السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 127 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

وجهت أجهزة الأمن حملات لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها وأنواعها.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط127 قضية بمجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها (159,180,474 مليون جنيه)، أبرزها ضبط عدد (126) قضية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بلغت (92,991,029 مليون جنيه مصري – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 65,439,445 مليون جنيه، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (158,430,474مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاموال العامة النقد الأجنبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الأحد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

يجرى جراحة جديدة.. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

أخبار فاتتك| لحظة القبض على قاتل كاهن الإسكندرية وآخر موعد لتطبيق الأدنى للأجور

حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة مُنفذ عملية «تل أبيب»

استشهاد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين