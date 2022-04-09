ضبط 127 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة

وجهت أجهزة الأمن حملات لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها وأنواعها.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط127 قضية بمجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها (159,180,474 مليون جنيه)، أبرزها ضبط عدد (126) قضية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بلغت (92,991,029 مليون جنيه مصري – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 65,439,445 مليون جنيه، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (158,430,474مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.