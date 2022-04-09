«الزراعة»: إطلاق حملة إرشادية لتحسين محصول عباد الشمس

انطلقت فاعليات الحملة الإرشادية لزراعة محصول عباد الشمس الزيتي في إطار البرنامج البحثي «تحسين سلاسل قيمة محصول عباد الشمس الزيتي بمنطقة غرب المنيا والمناطق المحيطة».

وبدأت الحملة بالتوعية بأهمية زراعة محصول عباد الشمس الزيتي لسد الفجوة الغذائية من الزيوت النباتية وتقليل قيمة الواردات، ثم أهمية التوجه نحو التعاقد المسبق على زراعة المحصول، وكذلك تطبيق التوصيات الفنية في الزراعة.

وصرحت الدكتورة إلهام يونس رئيس الفريق البحثي بأن المراحل الأولية لإعداد الحملة الإرشادية، وتم خلالها حصر أراء المزارعين حول أهم مشكلات زراعة المحصول الزيتي أوضحت عزوف المزارعين عن زراعة الأصناف الزيتية - لعدم توفر منافذ تسويقية تضمن شراء المحصول، وعدم توفر التقاوي بأسعار مناسبة وتحقيقا لهدف البرنامج، ويتمثل في تشجيع المزارعين على التوسع بزراعة الأصناف الزيتية بدلا من أصناف التسالي.

وقدم الفريق البحثي للبرنامج عددا من الأنشطة الإرشادية التي قد تساهم في وضع حلـــول لتلك المشكلات قيد التنفيذ ومن أهمها (إعداد إجراءات تنسيقية للتعاون مع د هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية التابع لوزارة الزراعة لضمان الوصول إلى المزارعين وتسهيل تسويق المحصول، وتتضمن أطراف التعاقد المزارع أو المستثمر كطرف أول، ومركز الزراعة التعاقدية كطرف ثاني، يقوم بتوفير التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة، ومنها جيزة 120 - وهيئة السلع التموينية كطرف ثالث، وتشترى المحصول بسعر ضمان – 8500 جنيه قابل للزيادة في حالة ارتفاع الأسعار العالمية، كما يقدم البرنامج البحثي بمركز بحوث الصحراء الدعم الفني لعدد 10 حقول إرشادية موزعة داخل محافظة المنيا بمناطق غرب المنيا، ومنطقة مصر الوسطى، بالإضافة إلى مناطق الائتمان القديمة ببنى مزار).

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء إنه في إطار أنشطة البرنامج التدريبي للحملة الإرشادية بأهم مراحلها قام الفريق البحثي خلال السادس والسابع من شهر إبريل الحالي بتنفيذ يومي حقل ومدرسة حقلية لتدريب المزارعين على أهم الممارسات التي تتعلق بتحسين إنتاجية محصول عباد الشمس الزيتي من خلال زراعة عدد ١٠حقول إرشادية موزعين أرجاء المحافظة بكافة مناطقها، حيث تم تخصيص عدد ٢ فدان بشركة الريف المصري لزراعة حقل إرشادي بمنطقة غرب المنيا تحت إشراف اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة، وفى حضور اللواء أحمد كاظم مدير الشركة بمنطقة غرب –غرب المنيا، كما تم تخصيص عدد4 حقول إرشادية بمراقبة مصر الوسطى – تحت إشراف د محمد عبدالعال – رئيس قطاع استصلاح الأراضي – وبحضور المهندس – طلعت الشويحى المراقب العام، وذلك بالإضافة إلى 4 حقول إرشادية بأراضي الائتمان بمركز بنى مزار – تحت إشراف المهندس إسماعيل رضوان – مدير مديرية الزراعة بالمنيا.