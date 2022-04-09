تحريات اتهام موظف وزوجته بقتل نجلها: «استخدما العنف كسبيل لتربيته»

حصلت «الدستور» على التحريات الأمنية حول اتهام موظف وزوجته بقتل نجل الثانية البالغة من العمر 3 سنوات بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة، في القضية رقم 1532/2 لسنة 2022 جنايات الساحل.

وجاء بأقوال - رائد شرطة و معاون مباحث قسم شرطة الساحل- إن تحريات السرية أوردت عن صحة ماجاء بأقوال شقيقة المتهم الأول من الأم من اعتياد المتهمين علي التعدي بالضرب علي الطفل المجني عليه وسوء معاملته.

وأضاف أنه يوم الواقعة قام المتهمان بتكرار أفعال التعدي علي ضحيتهما بأن كال له الأول ضربات باستخدام أداة (عصا) ورطم رأسه بالحائط حال تواجد الثانية رفقته للشد من أزره وموالاة التعدي بالضرب علي طفلها المجني عليه باستخدام "زاحف" فأحدث ما ألم به من إصابات، والتي أفضت لوفاته وعزي قصدهما من ذلك تأديب المجني عليه دون أن ينتوا قتله.

كانت قد أحالت النيابة العامة، موظفًا وزوجته للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل نجل الثانية البالغ من العمر 3 سنوات بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

جاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة الى محكمة الجنايات: "أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م.م" - ۳۷ سنة - ملاحظ فني - (محبوس )، و"هدي ج" ۳٥ سنة - رئيس قسم بشركة للبترول (محبوسة) لأنهما في يوم 20 ديسمبر 2021، وفي غضون فترات سابقة لذات العام بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة حال كون المتهمة الثانية والدة الطفل المجني عليه البالغ من العمر ثلاث سنوات وسبعة أشهر، وقت حدوث الواقعة وتولى المتهمة الثانية أمر تربيته وملاحظته، ضربا الطفل المجني عليه –" ساجد م"- عمدًا مع سبق الإصرار بباعث تأديبه، وذلك بأن عقدا العزم وبيتا النية على استخدام العنف نحوه - كسبيل لتربيته - ونفاذا لما وغر بصدرهما وبدر في ذهنهما من أفكار جانبها الصواب سولت لهما نفساهما إبراح -جسد الصبي الصغير- ضربة بغير شفقة أو رحمة وذلك بأن كال له الأول ضربات بواسطة أداة (عصا) استقرت في أنحاء متفرقة من جسده طارحًا إياه أرضًا عن طريق رطمه بالحائط وصفعه على وجهه حال تواجد المتهمة الثانية رفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره، وحثه على الاستمرار في بطشه تجاه صغيرها ولموالاة التعدي على نجلها من قبلها بإشباعه ضربًا بواسطة أداة (زاحف) قاصدين من ذلك تأديبه عقب- أن قسي قلباهما المتحجران نحو نشء في عمر الزهور لم يجد عطفًا وحنانًا من قبل من حملته في بطنها ومربيه فأحدثا به مجموع الإصابات المرضية التي ذكرها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدا بفعلتهما الإجرامية قتله ولكنها أفضت إلى موته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات".

وأضاف قرار الإحالة: "أنهما عرضا حياة الطفل المجني عليها – "ساجد م"- وأمنه للخطر إبان تربيتهما له بأن قاما باستخدام العنف نحوه عن طريق الاعتداء عليه بالضرب المبرح وحرقه في مواضع متفرقة من جسده على النحو الذي أبانه تقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وذلك باستخدام الأدوات محل الاتهام التالي على النحو المبين بالتحقيقات".

وأشار قرار الإحالة: "إلى أنهما حازا وأحرز أدوات (عصا- زاحف- خرطوم- قداحة) والمستخدمة في الاعتداء على الطفل المجني عليها المار بيانه على النحو المبين بالتحقيقات".