السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بـ100 مليون جنيه.. إنشاء موزعات كهرباء جهد متوسط بالزقازيق وأبو حماد

محافظ الشرقية ممدوح
محافظ الشرقية ممدوح غراب

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء موزعات كهرباء الجهد المتوسط بمركزي الزقازيق وأبو حماد، لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقريتي الزنكلون والصوة والقرى المجاورة لهما والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي.

وأوضح المحافظ أنه جار تنفيذ أعمال انشاء وتطوير 5 موزعات جهد متوسط بمراكز ومدن ( الزقازيق – أبو حماد – فاقوس - كفر صقر- صان الحجر ) بتكلفة 216 مليون و 580 ألف جنية مشيراً إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس قطاعات كهرباء الشرقية بإلزام الشركات المنفذة بمراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة لسرعة استكمال المشروعات ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

من جانبه، أشار المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء محول كهرباء الزنكلون ذو الجهد المتوسط بمركز الزقازيق  بتكلفة 50 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 85 % والإنشاءات المدنية 65%، وكذلك أعمال إنشاء موزع كهرباء الصوة بمركز أبو حماد بتكلفة 50 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 95% , والتركيبات 95 % وجار تكثيف الأعمال ومضاعفة ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم خدمة جيدة للمواطنين والارتقاء بخدمات الكهرباء بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة.

الشرقية الشركات خدمات الطاقة الكهربائية المشروعات الجديدة كهرباء استثمار منظومة

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