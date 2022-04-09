السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الشباب والرياضة» تنظم دورات «أسرتك حياتك» لتأهيل الفتيات بالمحافظات

أشرف صبحي
أشرف صبحي

تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة العامة للمرأة وتكافؤ الفرص، ثلاث دورات تدريبية لتأهيل الفتاة وإعدادها لتحمل المسؤولية وبناء أسرة سليمة تحت عنوان "أسرتك حياتك".

وتنظم الدورات بمحافظات الإسكندرية، بورسعيد والجيزة كمرحلة أولى بإجمالي ٧٥ فتاة بواقع ٢٥ فتاة من كل محافظة.

وتهدف الدورات إلى توعية الفتاة بأسس بناء الأسرة وكيفية تربية الأبناء وبناء الشخصية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة للتخلص من الضغوط الحياتية والحد من انتشار ظاهرة الطلاق.

وترتكز الدورات على عدة محاور منها تأثير الرياضة على الصحة العامة، كيفية اختيار شريك الحياة المناسب، دور الأم فى بناء الأسرة وتنمية المجتمع وفن التعامل مع الأزمات الأسرية مع عرض نماذج من المشكلات الحياتية وتقديم الحلول المناسبة لها.

ويأتى تنفيذ تلك الدورات فى إطار تقدير وزارة الشباب والرياضة لدور المرأة باعتبارها النواة الأولى لقيام المجتمعات القوية وأساس نهضة المجتمع.

وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الإسكندرية

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