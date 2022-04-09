الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بضرورة اتباع قواعد الاكتتاب الفني السليم

تناول الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية تعريف تأمين مسئولية المنتجات، حيثُ أوضحت النشرة أنه يغطى الضرر الذي تسبب به منتج معين أو سلعة معينة.

وتعوض وثيقة التأمين عن المبالغ التي يكون المؤمّن له مسئولا عنها قانوناً، وتشمل التعويض عن الوفاة والإصابات الجسدية وتلف الممتلكات، وتوفر وثيقة تأمين المسؤوليات عن المنتجات التغطية التأمينية للكثير من السلع مثل المواد الغذائية، وأدوات التجميل، والأدوية، والأجهزة الكهربائية، والآلات الميكانيكية، والمنتجات الكيماوية، صناعة السيارات والسفن والطائرات.

وأوضحت النشرة الفرق بين تأمين المسؤولية العامة وتأمين مسؤولية المنتجات.

التغطية التأمينية

تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يصبح مسئولا قانونا عن دفعها للغير وذلك خلال فترة سريان التأمين.

حدود المسئولية بالوثيقة

حدود التعويض تمثل إجمالي مجموع الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين وليس الحادث الواحد.

وهناك استثناءات الشركة لا تكون مسئولة عنها وهي:

1.مسئولية رب العمل تجاه عماله أو تابعيه أو أفراد عائلته.

2.التلفيات التي تحدث لممتلكات المؤمن له أو ممتلكات الغير المودعة لديه أو التي في حوزته

3.أي مسئولية أيا كانت طبيعتها تنتــج بصفة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عـــن (الحرب، الغزو، الحرب الاهلية، العمليات شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن)، الفيضان، الزلازل، البراكين

4.التكاليف التي يتحملها المؤمن له لإصلاح عيوب تصنيع منتجاته.

الاكتتاب في تأمين مسؤولية المنتجات

يجب أن يكون مكتتبي تأمين مسؤولية المنتجات على دراية كاملة بمعايير الجودة الخاصة بالمنتجات، كما يجب أن يتضمن طلب التأمين وصف دقيق للنشاط ونوع المنتجات ومواصفات وهل تدخل هذه المنتجات في صناعات أخرى وهل يتم تصدرها إلى دول أخرى أم لا.

التسعير

يتم تحديد الأسعار على أساس خبرة مكتتبي التأمين لكل نوع من المنتجات حيث يتم تقسيم الصناعات وفقاً لدرجة خطورتها، وهناك عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند التسعير (على سبيل المثال لا الحصر)

سمعة المؤمن له

طبيعة نشاط المؤمن له

طبيعة المنتجات

البيع

التصدير للخارج

وأشارت النشرة ايضاً الى بعض التغطيات الإضافية مثل (المسئولية التعاقدية، ضمان المنتجات، سحب المنتجات)

ويوصى الاتحاد المصري للتأمين الشركات بضرورة اتباع قواعد الاكتتاب الفني السليم في مثل هذا النوع من التأمين لتخفيض حجم التعويضات والخسائر التي تتحملها الشركات.

كما يدعم الإتحاد رفع المستوى المهني للمكتتبين من خلال عقد العديد من الندوات والمؤتمرات ودعوة الخبراء العالميين لنقل الخبرات الفنية اللازمة للسوق المصري.