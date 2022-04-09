السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 مخازن عطور ومنظفات مجهولة المصدر بالجيزة

ضبط مخازن عطور
ضبط مخازن عطور

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع- مخازن) غير مرخصة فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة والمقلدة، وكذا المنتجات التى تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (3 مصانع- مخزن) "دون ترخيص"، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنهم، وقد بلغ إجمالى المضبوطات: "2٫2 طن و11200 لتر" مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى لمعطرات ومنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة معدة للتداول- 14400 كمامة مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر مُعدة للتداول- "16 طن و5000 قطعة" مواد خام بلاستيكية ومنتج نهائى للعب أطفال بلاستيكية مغشوشة ومُقلدة ومُعدة للتداول- 15000 متر مكعب مواد خام عبارة عن خزانات معبأة "بالأوكسجين- النيتروجين" السائل مجهولة المصدر تستخدم فـى تعبئة الأسطوانات الطبية- 400 أسطوانة أكسجين ونيتروجين معبأة بمواد غازية مجهولة المصدر ومُعدة للتداول- 97٫6 طن مواد خام ومنتج نهائى لكيماويات البناء الحديث المُغشوشة والمُقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية "مُعبأة ومُعدة للتداول".

شرطة التموين الامن العام الجرائم التموينية

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وائل لطفي

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