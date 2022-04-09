واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 5,5 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المربين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك محل لتجارة الأعلاف حيوانية» بمحافظة الشرقية.