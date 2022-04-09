ضبط 57000 قطعة مستلزمات طبية بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 57000 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الشرقية.