ضبط 412 عبوة «مياه تبريد» غير مطابقة للمواصفات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود ضبط 412 عبوة "مياه تبريد" منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتعبئة مياه تبريد السيارات "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية.