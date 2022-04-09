السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سائق بـ9.46 طن أسمدة زراعية في الفيوم

أسمدة
أسمدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط قائد سيارة حال سير بمحافظة الفيوم وبحوزته 9,46 طن أسمدة زراعية "سلفات ماغنسيوم – حامض فسفوريك") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (4 طن "مياه تبريد") مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية. 

شرطة التموين الجرائم التموينية الفيوم

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