«الأرصاد» للمواطنين: استمتعوا بطقس الثلاثة أيام المقبلة

طمئن الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بشأن استقرار الطقس الثلاث أيام المقبلة، حيث يستمر الطقس الربيعي المعتدل الذي شهدناه أمس واليوم السبت، وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

لكن على الرغم من ذلك، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من تكون الشبورة المائية الكثيفة فى بعض الأحيان خلال الساعات الأولى من اليوم السبت على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتشتد الحرارة غدًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، واليكم حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 المقبلة:

توقعات الطقس يوم الأحد 10 أبريل 2022

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد:

القاهرة والوجه البحرى 30-15

السواحل الشمالية 23-15

جنوب سيناء 34-23

شمال الصعيد 33-18

جنوب الصعيد 42-25

توقعات الطقس يوم الإثنين 11 أبريل 2022

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين:

القاهرة والوجه البحري 27-15

السواحل الشمالية 23-15

جنوب سيناء 31-21

شمال الصعيد 30-18

جنوب الصعيد 37-22

توقعات الطقس الثلاثاء 12 أبريل 2022:

وتشهد حالة الطقس الثلاثاء 12 أبريل 2022 نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 29 أما الصغرى 16، والسواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 15، وجنوب سيناء العظمى 33 والصغرى 24، وشمال الصعيد العظمى 30 أما الصغرى 18، وجنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 24.