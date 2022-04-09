مواعيد عمل مكاتب البريد المصري في رمضان 2022 من الكلمات الأكثر بحثا حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل لرغبة الملايين من المواطنين في أنهاء مصالحهم الشخصية داخل الهيئة القومية للبريد.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير المواعيد الرسمية للعاملين في مكاتب هيئة البريد المختلفة والخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين في مختلف المحافظات.

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري في رمضان 2022

تستقبل كافة المكاتب في الهيئة القومية للبريد الجمهور في كافة محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا كافة أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة إجازة أسبوعية ثابتة وهناك بعض المكاتب تحصل على إجازة يوم الخميس والبعض الآخر يحصل على إجازة يوم السبت.

فيما تعمل كافة مكاتب الهيئة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا في الأيام العادية للعمل حيث تخدم الهيئة قرابة 24 مليون عميل سنويا للهيئة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك لقضاء مصالح الموطنين دون تعطيل حيث يتم استقبال المواطنين داخل الفروع وفقا للإجراءات الاحترازية.

الخدمات التي تقدمها هيئة البريد للمواطنين

وتقدم الهيئة للمواطنين من خلال مكاتبها المتعددة في المحافظات عدة خدمات حكومية أبرزها سحب وإيداع التوفير وبيع الطوابع البريدية والتحويلات المالية والطرود الدولية والمحلية بين المحافظات بالإضافة إلى خدمات دفع فواتير المرافق واستخراج شهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد ولوفاة والقيد العائلي.

كما تعمل الهيئة على استخراج كافة أوراق الثبوتية الصادرة من قطاع الأحوال المدنية وتوفير منافذ لصرف معاشات التأمينات الاجتماعية والتضامن للسكان القرى والنجوع، وذلك دون جهد أو إهدار للوقت لعدم تعطيل مصالحهم كما أن هناك بعض المكاتب تعمل لفترات مسائية في العديد من محافظات الجمهورية.

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قيمة المعاشات المصروفة من هيئة البريد

يبحث عدد من أصحاب المعاشات عن مواعيد عمل مكاتب البريد المصري في رمضان 2022 حيث يتم صرف قرابة 6.5 مليار جنيه شهريا لأكثر من 5.7 مليون مستفيد من كبار السن أو ذويهم عبر مكاتب البريد المختلفة في المحافظات وفقا لكافة الإجراءات الاحترازية لتفادي كورونا المستجد كوفيد 19.