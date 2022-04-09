صالحة قاصين.. الكوميديانة التي عشقها نجيب الريحاني وافترقا بسبب «الديانة»

عجوز سمعها ثقيل.. تضحكنا وترسم البسمة على وجوهنا بتصرفاتها العفوية، هذه هي صالحة قاصين، الفنانة التي استطاعت أن تضحكنا بشدة في أفلام إسماعيل ياسين، فمن منا لا يتذكر هذا الحوار الدائر بينها وبين إسماعيل ياسين في فيلم "لوكاندة المفاجآت" والذي جاء فيه:

ـ من فضلك يا ست هانم تناوليني الازازة اللي جنبك

ـ البزازة!

ـ بقولك الإزازة

ـ إيه بتقول إيه؟ بتدوّرعلى جوازة؟

استطاعت أن توقع نجيب الريحاني في شباكها، حيث ارتبط بها قبل اشتغاله بالسينما، وهي التي دفعته للعمل في الفن وغيرت مساره من وظيفة متواضعة إلى نجم كوميدي أول في مصر، وتعد صالحة قاصين سيدة المسرح المصري الأولى بل العربي أيضا فهي أول سيدة تقف على خشبة المسرح بعد أن كانت كل أدوار السيدات يمثلها رجال.

عندما تعرف محمود حجازي شقيق الشيخ سلامة حجازي على صالحة قاصين عرض عليها التمثيل واكتشفها فكانت أول امرأة تمثل في تاريخ مصر والعالم العربي عندما وقفت على خشبة المسرح في مسرحية “ضحية الغاوية” لفرقة سلامة حجازي عام 1904، حيث كسرت أداء الرجال لأدوار النساء حسب السائد آنذاك، بعد ذلك انتقلت إلى فرقة الفنان الكبير عزيز عيد ومنها إلى فرقة نجيب الريحاني بعدما دفعته للتمثيل بعد قصة حب بينهما وكان الجمهور يستمتع بأدائها على خشبة المسرح ويستقبلها ويودعها بالهتاف والتصفيق والورود.

وفقا لكتاب “اليهود والسينما في مصر والعالم العربي” لأحمد بهجت، فإن النجم الكبير نجيب الريحاني وقع في غرامها، وفي مذكرات نجيب الريحاني نفسه وصفها بأنها حبه الأول، واكتفى بالتلميح لها قائلا: “مهجة القلب السيدة ص” وهو يقصد بها صالحة قاصين، فحب نجيب الريحاني لها أشعل نار الغيرة بداخله، فكان يغار عليها من المعجبين ومن أي شخص يقترب منها، وهو ما تسبب في مشاكل كثيرة بينهما.

اختلاف الديانة بين صالحة ونجيب الريحاني حال دون تحقيق هذا الحب لزواجهما، فصالحة يهودية ونجيب الريحاني مسيحي ولكنها تزوجت فيما بعد ثلاث مرات ولم تسعد سوى في الزيجة الأخيرة والتي استمرت طوال 11 عاما، وقد وصفتها بأجمل فترة في حياتها.