عبد الله الشافع ينتهي من تصوير دوره في «جزيرة غمام»

انتهى الفنان الشاب عبد الله الشافع من تصوير دوره في مسلسل «جزيرة غمام» ويجسد بطولته الفنان طارق لطفي والفنانة مي عز الدين ويعرض حاليًا في ماراثون رمضان 2022.

ويلعب عبد الله الشافع دور أحد طلاب الشيخ محارب الذي اعترض طريق درة ابنة الحاج عجمي.

ومن المقرر أن تشهد حلقة اليوم تطورا كبيرا في الأحداث للكشف عن قاتل سندس.

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «جزيرة غمام»

وشهدت أحداث حلقة أمس عتاب الحاج عجمي محارب ابن الشيخ مدين على أسلوب حديثه أثناء جنازة والده، واستجاب محارب لكلامه وأطاعه، وتدخل الشيخ يسري، في إشارة إلى أمر والده بنقل المشيخة إلى محارب ويسري لأخذ منزل والده.

وتتابعت أحداث الحلقة، حيث شاهد عرفات والده الشيخ مدين عند الساحل في رؤية تصافح فيها بشدة بعد أن طرده شقيقه من المبنى، وأرسل له رسالة مفادها أن الجزيرة ستمر بكارثة كارثية خطيرة ثم وقف عرفات للبحث عن الرزق.

واختتمت الحلقة بقصة يسري في كتابة التعويذات المستخدمة في السحر والشعوذة، وعندما سألته زوجته عما يفعله أجابها بأنه يدرس ويتصرف بشكل سليم، ثم انتقل إلى «العايقة» وخلدون وهم يجلسون على الشاطئ ويفكرون في كيفية العيش في الجزيرة وإلى متى ستنتهي حياتهم.

أبطال مسلسل جزيرة غمام



يذكر أن مسلسل «جزيرة غمام» بطولة الفنان الكبير طارق لطفي، والفنان مي عزالدين، والفنان أحمد أمين، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان محمد جمعة، والفنانة وفاء عامر، والفنان القدير عبد العزيز مخيون الذي ظهر بشخصية الشيخ مدين في الحلقة الأولى من العمل والفنان القدير رياض الخولي.