العثور على جثة شاب مجهول الهوية بترعة الطهطاوية فى سوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة المراغة في سوهاج، جهودها من أجل التوصل إلى هوية جثة لشاب في العقد الثاني من العمر عثر عليها طافية بترعة الطهطاوية دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بعثور الأهالى بمركز المراغة على جثة طافية لأحد الأشخاص، ولم يتعرف عليها أحد، وتم إخطار قوات الإنقاذ النهرى التي قامت بانتشال الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات العثور على جثة طافية بترعة الطهطاوية دائرة المركز، تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وقوات الإنقاذ البرى، تبين أنها لذكر مجهول الهوية فـي العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها أخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التي اتخذت شئونها.