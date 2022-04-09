انطلاق مبادرة «صحته تهمنا» بالأقصر لتوعية الحوامل والمقبلين على الزواج

شهدت محافظة الأقصر انطلاق فعاليات مبادرة «صحته تهمنا» ونظمها فريق الصيدلة الإكلينيكية بالتعاون مع إدارة التسويق بمستشفى إيزيس التخصصي، لتوعية جميع السيدات الحوامل أو المقبلين على الحمل بأهمية تناول الفيتامينات والمعادن طول فترة الحمل لنمو أفضل للجنين خصوصا (الفوليك أسيد) منذ بداية الحمل أو حتى من قبل الاستعداد للحمل بثلاثة أشهر لحماية الجنين من التشوهات، وكذلك الاهتمام بتناول عنصر (الحديد) للوقاية من حدوث أنيميا وفقدان للجنين أو ولادة مبكرة.

وقالت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر إن فترة الحمل هي أهم فترة في حياة كل سيدة وتحتاج دائماً لأفضل رعاية واهتمام لأجل أن ينمو الجنين بصحة جيدة، حيث شملت المبادرة توعية الحوامل بأهم العناصر التي يجب تناولها أيضاً عنصر الكالسيوم وفيتامين (د)، وذلك لضمان سلامة نمو عظام الجنين، وكذلك ضرورة تناول وجبات صحية تحتوي على جميع العناصر الغذائية من بروتينات وكربوهيدرات وخضروات وفاكهة، والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة قدر الإمكان والتقليل من الكافيين والسكريات والموالح.