السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة سيوة يلتقي مشايخ القبائل وأعضاء اللجنة الدائمة لإدارة مياه الري (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة اجتماعا مع مشايخ القبائل وأعضاء اللجنة الدائمة لإدارة مياه الري والصرف الزراعي بسيوة. 

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة آخر المستجدات لأعمال حفر الآبار الجوفية العميقة، والخطوط الناقلة لمسارات المياه، وخطة خلط مياه الآبار العميقة بمياه الصرف الزراعي. 

كما تم عرض مشكلة ارتفاع مناسيب مياه البحيرات بعدة مناطق بالواحة، ووضع عدة مقترحات مؤقتة تساهم في حل مشكلة الصرف الزراعي بسيوة لحين انتهاء مشروع القناه المفتوحه ونقل المياه خارج الواحة. 

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وناقش رئيس مدينة سيوة  حلول  بعض المشكلات التي واجهتها اللجنه في الفترة الماضيه والمتعلقة بقطاع الري والصرف  وتمت الحلول بالطرق الوديه بالتنسيق بين المزارعين . 

وأكد رئيس مدينة سيوة أن يكون اجتماع اللجنة الدائمة شهرياً، وذلك من أجل متابعة الأعمال وآخر المستجدات المتعلقة بقطاعي الري والصرف الزراعي و النهوض بالواحة وتحريك عجلة التنمية.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح. 

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وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتنمية سيوة، ودعم قدرات الإنتاج الزراعي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، في مارس ٢٠٢٢، بتسليم مساحة ٧٠ فدانا بمنطقة قرية أبو شروف بسيوة إلى الشباب، وتوزيع شتلات الزيتون بواقع ٧٥ شتلة لكل فدان بمنظومة الري الحديث بالتنقيط من خلال حفر بئر مع عدد ٣ أحواض تبريد سعة ١٥٠م٣ لكل حوض تدار بمواتير تعمل بالطاقة الشمسية وبمحابس رئيسية ومحبس فرعى  لكل ٢ فدان بحيث تصل المياه بذات طاقة الضخ إلى أبعد منطقة بالمشروع.

وتفقد  محافظ مطروح ورئيس مركز بحوث الصحراء مسار المرحله الأولى من القناة المفتوحة بطول ٤١ كم الناقلة لمياه الصرف الزراعى خارج واحة سيوة، والمستهدف زراعته على جانبى المسار، والذى يصل إلى ١٠٠ ألف فدان تم اختيارها ك
كأرض مستوية، وبئر مياه تجزرتى بمزرعة تجزرتى التابعة لمحطة بحوث الصحراء، والذى تم حفره وتدفق المياه منه على  عمق  ألف متر  بتكلفة 7.430 مليون جنيه.

محافظ مطروح مطروح مدينة سيوة الصرف الزراعي الآبار الجوفية

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وائل لطفي

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