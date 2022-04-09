السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معدنو العملات المشفرة يتحولون إلى الطاقة الشمسية في تكساس

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

تستعد شركتا التكنولوجيا "بلوك" و"بلوكستريم" الأميركيتان لإطلاق مركز لتعدين البتكوين في يونيو يعمل بالكامل على الطاقة الشمسية، في مسعى جديد للتقليل من كلفة تعدين العملات المشفرة وجعل العملية مراعية للبيئة بشكل أكبر.

وقال الرئيس التنفيذي ل"بلوكستريم" آدم باك لوكالة فرانس برس إن مجموعة "بلوك" للدفع الالكتروني التي كانت تعرف سابقا باسم "سكوير" وشركة "بلوكستريم" المتخصصة بالبلوكتشين استثمرتا 6 ملايين دولار في المشروع الرائد الذي يتوقع أن ينتج نحو 0,1 بتكوين في اليوم.

وكشفت شركة "بلوكستريم" أن المركز سيقع في غرب تكساس وسيكون مجهزا بألواح شمسية وبطاريات من شركة تيسلا.

وأضاف باك "تحدث الكثير من الناس عن هذه النظرية، وفكرنا بأنه يجب أن نحاول تجربتها عمليًا، حتى يكون لدينا بيانات فعلية يمكن للناس الاطلاع عليها واستخدامها والاستناد عليها".

وأشار الى أن "الهدف هو إثبات أن التعدين يمكن أن يساعد في تمويل منشآت" للطاقة المتجددة، أكثر من مجرد تعدين عملات البتكوين.

وبحسب باك فإن المنطق هو أن يستخدم مركز تعدين البتكوين الطاقة الزائدة من مرافق توليد الطاقة المتجددة، في حين يخصص الجزء الرئيسي من الكهرباء للاستهلاك للمنازل.

ويتطلب تعدين البتكوين سلسلة من عمليات الحوسبة المعقدة التي تتطلب كمية كبيرة من الكهرباء.

وقال باك إن الشريكين في المشروع يفكران بزيادة حجمه نحو 100 مرة في حال أثبتت التجارب أنه مجد.

وهذا ليس المشروع الأول للتعدين الذي يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة.

ففي السلفادور حيث البتكوين حاليا عملة رسمية يعتمد التعدين على محطة توليد طاقة من الحرارة الأرضية عبر براكين محيطة.

والعام الماضي اتحدت عشرات الشركات تحت مظلة اتفاقية المناخ للعملات المشفرة وتعهدت تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030.

البتكوين الطاقة الشمسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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