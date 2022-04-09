أخبار فاتتك| لحظة القبض على قاتل كاهن الإسكندرية وآخر موعد لتطبيق الأدنى للأجور

في صباح التاسع من أبريل 2022 نجمع لكم أبرز ما جرى وشغل المصريين في الساعات الأخيرة من الليل وفي السطور الآتية نجمع لكم أبرز الأخبار في نشرة "أخبار فاتتك".

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

أثار مقتل راعي الكنيسة اهتمام المصريين، فالجميع أدان ما حدث ويريد أن يعرف التفاصيل ودوافع الجاني ومن ثم محاسبته، وقد حصل موقع «الدستور» على مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على مسن اعتدى على كاهن على كورنيش الإسكندرية.

وتمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مسن عمره 60 عامًا قام بالاعتداء على رجل دين مسيحى أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية باستخدام "سكين" كان بحوزته.. وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى حال إسعافه. وإليكم باقي (التفاصيل).

رئيس الاتحاد العام لشباب العمال: تطبيق الحد الأدنى على الأجور من الشهر الجاري

ينتظر المصريون بشدة زيادة الأجور والوصول للحد الأدنى للتغلب على زيادة الأسعار وصعوبات المعيشة، وقد أعلن الرئيس السيسي ضمن حزمة من القرارات عن أن الدولة ستعجل من تفعيله تخفيفًا على المواطن بالتزامن على الأزمة العالمية، أكد عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى على مرتب الشهر الجاري، لموظفي شركات قطاع الأعمال، وأشار إلى أنه في الوقت الحالي تم تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تحدد مسبقًا العام الماضي، وصرفه اعتبارًا من شهر يناير ويبلغ 2400 جنيه.

وأوضح أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص المتمثل في الـ2400 جنيه يتم تطبيقه في جميع الأعمال والأشغال الخاصة حتى الصناعات الصغير والمتوسطة منها، ولا يستلزم ذلك التأمين على العاملين أو تعيينهم بشكل رسمي، حيث إن العامل في أي سوبر ماركت أو بقالة أو محلات الألبان يجب أن يحصل على هذا المرتب، ولا يوجد أي استثناء في تطبيقه، ولقراءة باقي (التفاصيل )

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 494.84 مليون حالة

على صعيد آخر يبدو أن فيروس كوفيد- 19 يجهز موجة جديدة يضرب بها العالم، فشهد مساء أمس انتشارًا واسعًا له وسجلت الدول عددًا كبيرًا من الإصابات، ويجب علينا الحذر وفي هذا الإطار، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 494.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و567840.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: وإليكم باقي (التفاصيل).

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 9-4-2022

في صباح اليوم نقدم لكم أبرز المعلومات عن حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت نهارًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وحار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على معضم الأنحاء ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات فترات متقطعة، مشمس على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.. وإليكم باقي (التفاصيل).