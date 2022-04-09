جرائم حدثت ليلا| حبس المتهم بقتل كاهن الإسكندرية والعثور على طفل حديث الولادة فى مقلب قمامة

شهدت الساعات الماضية، العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام وتصدرت محركات البحث بمنصات التواصل الاجتماعي.

تقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، خلال الساعات الماضية، في التقرير التالي:

العثور على طفل حديث الولادة فى مقلب قمامة بأسيوط

عثر أهالي مركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، على طفل حديث الولادة في مقلب قمامة أمام سنترال أبنوب.

تلقى اللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولادة أمام سنترال أبنوب دائرة المركز.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل مازال حيًا وجرى نقله بمعرفة الإسعاف إلى مستشفى أبنوب المركزي، وجرى البحث عن والديه والتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من المكان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

العثور على طفل حديث الولادة

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

أمرت النيابة العامة اليوم الثامن من شهر إبريل الجاري بحبس المتهم بقتل القمص « أرسانيوس وديد رزق » كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله.

وذلك بعدما استجوبته، واستمعتْ لشهادة سبعة عشر شاهدًا على الواقعة، وعاينت محلَّ ارتكاب الجريمة، واطلعت على آلات المراقبة المثبتة بمحيطه، وتلقت نتائج التقارير الفنية من مصلحة الطب الشرعي ومركز الإسكندرية للسموم بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وفحص عينات من المتهم بيانًا لمدى تعاطيه أيّ مواد مخدّرة.

كانت معاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة قد أسفرت عن وجود آثار دماء به، والعثورِ على ثلاث آلات مراقبة مثبتة أعلى ثلاث بوابات للشاطئ الذي حدثت الواقعة في محيطه، تَبيَّن للنيابة العامة من مُشاهدتِها ظهورُ المجني عليه قبلَ وقوع الحادث بلحظات يتابع خروجَ مرافقيه من إحدى تلك البوابات، حتى ظهر المتهم مُحرزًا كيسًا بلاستيك يمرّ من بين المتواجدين متجهًا للمجني عليه، ثم ظهرت حالة من الفزع على الظاهرين بالمشهد، دون أن تسجل آلات المراقبة لحظات ارتكاب الجريمة، كما شاهدت النيابة العامة ما تم تداوله من مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية نُسبت للواقعة والمجني عليه والمتهم، وتحفظت على نسخ منها لفحصها.

حبس متهم

إمام المسجد المعتدى عليه بكفرالزيات: جلسة عرفية السبب فى الجريمة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة كفر الزيات بالغربية)، لقيامه بالتعدى على (إمام وخطيب مسجد بذات المنطقة)، بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته بجرح طعني بالمرفق الأيسر، حال سيره بأحد الشوارع بدائرة مركز كفر الزيات.

وبسؤال المجني عليه، علل سبب ذلك لحضوره جلسة عرفية لإنهاء خلافات مادية بين المتهم وشقيقه “طرف أول”، ومدير إحدى الشركات “طرف ثان”، والتي سبق أن أدلى بشهادته أمام المحكمة بما انتهت إليه حكم الجلسة التى أدانت المتهم وجاءت في غير صالحه وشقيقه، مما أثار حفيظته فقام بالتعدي عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن

علاقة غير شرعية تكشف لغز أشلاء آدمية فى 8 أكياس بالجيزة

8 أكياس بلاستيكية ملقاة على طريق شبرامنت كانت الخيط الأول لكشف ملابسات إحدى أبشع الجرائم التي وقعت في رمضان، حيث قرر 4 أشقاء الانتقام لشرفهم و"غسل عارهم" بعد اكتشاف علاقة غير شرعية بين شقيقتهم وشاب، فما كان منهم إلا أن استدرجوا هذا الشاب وتناوبوا على تعذيبه حتى الموت ثم قطعوا جثته وفرقوها في أكياس بلاستيك بالشارع.

البداية كما كشفت عنها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عندما عثر أهالي مدينة أبوالنمرس على أشلاء آدمية لذكر داخل 8 أكياس بلاستيكية، كانت عبارة عن "الجزء العلوي والقفص الصدري، والجزء السفلي كف اليد والقدمين"، ومن هنا بدأت رحلة البحث لحل اللغز والتوصل لهوية المجني عليه، وتضمنت الخطة التي وضعها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، فحص بلاغات التغيب لشباب في نفس سن الجثة المعثور عليها ويحملون ذات المواصفات.

نجحت التحريات الأمنية في الوصول إلى بلاغ قدمته سيدة بتغيب شقيقها عن المنزل فتم استدعاؤها وبالفعل تعرفت على جثته، وبدأت مرحلة جديدة في عملية البحث بعد تحديد هوية القتيل، حيث تم فحص علاقاته وخط سيره قبل اختفائه، ليتبين لرجال فريق البحث الجنائي أن الشاب كان خطيبًا لفتاة وعقب فسخ خطبتهما ارتبط بشقيقتها بعلاقة آثمة، وهو كان خيط البداية لكشف ملابسات الجريمة.

الأشقاء الأربعة للفتاة علموا بالعلاقة الآثمة بينها وبين المجني عليه، وحاول والدهم إقناعهم بزواجها منه إلا أنهم لم يقتنعوا بعدما أصبحت سيرة شقيقتهم على ألسنة أهالي المنطقة التي يسكنون بها بالجيزة، فقرروا الانتقام بطريقتهم فاستدرجوا الشاب بحجة حل الخلاف بينهم وفور وصوله احتجزوه داخل شقتهم، وأخذ كل منهم يعذبه بطريقته وانهالوا عليه بالضرب حتى قرروا إنهاء حياته فذبحوه، وللتخلص من الجثة، لجأوا إلى حيلة تقطيعها لأجزاء صغيرة ووضعها في أكياس بلاستيك وإلقائها في القمامة بمنطقة بعيدة عن سكنهم.

ألقت مباحث الجيزة القبض على الأشقاء الأربعة الذين اعترفوا تفصيليًا بجريمتهم بدافع الانتقام للشرف قائلين: "فسخ خطوبته من أختنا وضحك على الثانية ومارست معه الحرام كان لازم نغسل عارنا"، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

اسعاف

ضبط المتهم بقتل شاب فى السلام بسلاح أبيض

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل وراء قتل شاب في مدينة السلام، بعدما تعدى عليه بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ووفاة شخص فى مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة شخص "م.ع.م" على إثر طعن نافذ في البطن ووفاته أثناء إسعافه.

وكشفت المعاينة حول الواقعة، أن المتوفى وقعت مشادة كلامية مع المتهم وعلى إثرها نشبت مشاجرة وتعدى المتهم بسلاح أبيض عليه وتوفي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.