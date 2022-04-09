إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بسوهاج

أصيب 12 شخصًا في محافظة سوهاج نتيجة تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص على طريق سوهاج قبل دخول حدود المحافظة.

وكان تلقت لهيئة الإسعاف في محافظة سوهاج برئاسة الدكتور هاني فؤاد رئيس هيئة الإسعاف في سوهاج بلاغاً بوجود حادث تصادم بالقرب من حدود محافظة سوهاج.

وعلى الفور تم إرسال سيارات الإسعاف، وتبين أن المصابين يبلغ عددهم 12 فرداً، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وكانت نشرت سيدة على "فيس بوك" استغاثة طالبت فيها فور وقوع الحادث بالتواصل مع سيارات الإسعاف لنقل المصابين من موقع الحادث وبالفعل تم التعامل مع الحادثة واتخاذ اللازم.