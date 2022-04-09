السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية التونسى: أي تعثر للعملية السياسية فى ليبيا سيؤثر على المنطقة كلها

وزير الخارجية التونسى
وزير الخارجية التونسى

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إن "استقرار ليبيا هو مسؤولية جماعية"، مشيرا إلى "الارتدادات السلبية على المنطقة ككل في حال تعثر محتمل للعملية السياسية بها".

 

جاء ذلك خلال حديثه إلى سفراء مجموعة السّبع، و هي الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، حسب بيان الخارجية التونسية على صفحتها في موقع "فيسبوك"، الجمعة.

 

و تطرق الجرندي إلى "التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء"، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها بالنظر إلى تداعياتها على مختلف المنطقة المتوسطية.

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