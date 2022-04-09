بعد عرضه فى «الاختيار 3».. التحقيق الذي تسبب فى قتل الإخوان للصحفي الحسينى أبوضيف

عرض مسلسل "الاختيار 3" في الحلقة 7 واقعة مقتل الصحفي الحسيني أبوضيف على يد بعض عناصر الإخوان أثناء أحداث الاتحادية، والذي قام بدوره الفنان محمد عبده، خلال تغطيته أحداث الاتحادية، حيث تم تسليط ضوء الليزر عليه في إشارة واضحة للتصفية المباشرة وبعد لحظات تم إطلاق النار عليه.

وبعد عرض الحلقة عرضت قناة “اكسترا نيوز” فيلما تسجيلاً عن تفاصيل التحقيق الصحفي الذي جعل الإخوان يقتلون الصحفي الحسيني أبوضيف في الواقع.

وقال الصحفي والإعلامي أحمد فايد، خلال الفيلم التسجيلي، إن التحقيق الصحفي الذي كشفه الحسيني أبوضيف وقتله الإخوان بسببه كان ع الرئيس المعزول محمد مرسي والذي أصدر قرارا بالعفو عن بعض المسجونين والذي كان من بينهم شقيق زوجته والمتهم في قضية رشوة والمحكوم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات.

وأضاف سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أن الحسيني أبوضيف تم اغتياله برصاص حي، معلقا: “الحسيني قتل بطلقة جتله من رصاص محرم دولياً اخترقت المخ”.