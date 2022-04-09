بدء ليالى رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة شبين الكوم

نظم فرع ثقافة المنوفية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية على مسرح قصر ثقافة شبين الكوم مع فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد الأشقر، وقدمت الفرقة واحدة من أجمل الحفلات الموسيقية بمجموعة من الأغاني الطربية منها “رمضان جانا، وحوي يا وحوي من أداء الفرقة الجماعي، أداء فردي لأغانى مدد يا نبي، الأطلال، الرضا والنور، سلام الله يا طه”؛ يأتى ذلك تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بشهور رمضان المبارك.

فى الوقت نفسه، عقد قصر قنا محاضرة بعنوان "التغذية السليمة" وتحدثت د. بسمه فريد ان التغذية الصحية على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المحتوية على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة، والشعور بالراحة، والحصول على الطاقة، وتشمل هذه العناصر المختلفة وتعد التغذية أمرا مهما لجميع فئات المجتمع، حيث يعدّ الغذاء الصحى، وسيلة ممتازة للحفاظ على قوة الجسم وصحته، وذلك عند اقترانه بالنشاط البدني الكافي، والحفاظ على الوزن الصحى، كما قدمت فرقة قنا للموسيقى العربيه ليلة رمضانية انشدت بها باقة متنوعة من الاغانى"الفين صلاة، مرحبً شهر الصوم، رمضان جانا، مستنياك".

وعقدت مكتبه الودياب غرب محاضرة بعنوان "كيف نستقبل شهر رمضان" وتحدث تقى أبوالحسن عن شهر رمضان وعن فضل الشهر المبارك عن سائر الشهور، واستقبال شهر رمضان بالذكر وقراءة القرآن الكريم وبالصبر على الصوم والجوع والعطش والاحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالي وذلك بأن عمل ابن أدم كله له؛ إلا الصوم فأنه لله تعالي وهو يجزي به، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمنيرة الحديثة محاضرة بعنوان "فانوس رمضان وأصل الحكاية".

وأوضح سعيد محمد، تطور فكرة الفانوس عبر العصور من وسيلة للإنارة إلى وسيلة خاصة بالاحتفال بشهر رمضان المبارك خصوصا في مصر والتى بدأت منذ العصر الفاطمي عندما كان الخليفة الفاطمي يخرج لاستطلاع هلال شهر رمضان، وكان يصطحب مجموعة كبيرة من الأطفال يحملون الفوانيس المضيئة.

وقدمت مكتبة الرئيسية الثقافية محاضرة بعنوان "عزوة بدر الكبري دروس وعبر" وتحدث صبري على حسن عن غزوة بدر الكبري والتي انتصر فيها المسلمون علي الكفار، متناولا أسبابها واحداثها ونتائجها والدروس المستفادة منها، بينما نفذ بيت ثقافة الحرية بالمعنى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم فانوس رمضان" تنفيذ سعيد محمد عمر، وبقصر ثقافة قوص أقيمت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "زينة رمضان من الخامات البسيطة" تنفيذ محمد فتحى.