السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بوليتيكو»: واشنطن تخشى فوز مارين لوبان فى الانتخابات الفرنسية

مارين لوبان
مارين لوبان

كتبت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن أن الولايات المتحدة تخشى فوز مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان في الانتخابات الفرنسية.

 

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تسمهم، أن فوز لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، من وجهة نظر واشنطن، "قد يزعزع استقرار التحالف الغربي ضد موسكو".

 

وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض بدأ يخشى مخاوف من أن يحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا أكبر انتصار له في باريس.

 

وأضافت أن هناك قلقا متزايدا داخل إدارة الرئيس جو بايدن بشأن استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تظهر تنافسا شديدا بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية مارين لوبان.

 

وأشارت المجلة إلى أن فوز لوبان المحتمل قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التحالف الغربي ضد موسكو، مما يقلب دور فرنسا كقوة أوروبية رائدة ويحتمل أن يعطي قادة الناتو الآخرين موقفا بشأن البقاء في الحلف.

 

وبحسب المنشور، فإن الجانب الأمريكي يعتبر وصول لوبان إلى السلطة في الواقع أكبر انتصار لروسيا على ساحة السياسة الخارجية بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

 

وستجرى الانتخابات الرئاسية في فرنسا على جولتين (10 و 24 أبريل)، و سجل المجلس الدستوري ما مجموعه 12 مرشحا، بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

 

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن الفارق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان تقلص إلى نقطة واحدة.

 

و للمرة الأولى منذ استطلاعات عام 2017، يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة، إذ صوت في تلك الاستطلاعات 26 في المئة، لصالح ماكرون مقابل 25 في المئة، لصالح لوبان (أقصى اليمين)، بينما جاء جون لوك ميلانشون (أقصى اليسار) ثالثا بنسبة 17.5 في المئة.

الانتخابات الانتخابات الفرنسية بوليتيكو مارين لوبان الفرنسية فرنسى واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

الأكثر قراءة

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ريهام سعيد: باسم يوسف ظالم ومعندوش ضمير ودمر حياتى (فيديو)

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»