«بوليتيكو»: واشنطن تخشى فوز مارين لوبان فى الانتخابات الفرنسية

كتبت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن أن الولايات المتحدة تخشى فوز مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان في الانتخابات الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تسمهم، أن فوز لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، من وجهة نظر واشنطن، "قد يزعزع استقرار التحالف الغربي ضد موسكو".

وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض بدأ يخشى مخاوف من أن يحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا أكبر انتصار له في باريس.

وأضافت أن هناك قلقا متزايدا داخل إدارة الرئيس جو بايدن بشأن استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تظهر تنافسا شديدا بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية مارين لوبان.

وأشارت المجلة إلى أن فوز لوبان المحتمل قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التحالف الغربي ضد موسكو، مما يقلب دور فرنسا كقوة أوروبية رائدة ويحتمل أن يعطي قادة الناتو الآخرين موقفا بشأن البقاء في الحلف.

وبحسب المنشور، فإن الجانب الأمريكي يعتبر وصول لوبان إلى السلطة في الواقع أكبر انتصار لروسيا على ساحة السياسة الخارجية بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في فرنسا على جولتين (10 و 24 أبريل)، و سجل المجلس الدستوري ما مجموعه 12 مرشحا، بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن الفارق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان تقلص إلى نقطة واحدة.

و للمرة الأولى منذ استطلاعات عام 2017، يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة، إذ صوت في تلك الاستطلاعات 26 في المئة، لصالح ماكرون مقابل 25 في المئة، لصالح لوبان (أقصى اليمين)، بينما جاء جون لوك ميلانشون (أقصى اليسار) ثالثا بنسبة 17.5 في المئة.