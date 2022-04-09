السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تتبرع بسفينة الإنقاذ «سافير» إلى أوكرانيا

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن روسيا تبرعت بسفينة الإنقاذ "سافير" لأوكرانيا، وتم الاتفاق على منطقة التسليم مع خدمة الإنقاذ البحري الدولية.

ونقلت شبكة روسيا اليوم عن ميزينتسيف أن الجانب الروسي سلم أوكرانيا سفينة الإنقاذ "سافير" مجانا ودون أي شروط في منطقة النقل (RR-2)، والتي تم الاتفاق عليها مسبقا مع خدمة الإنقاذ البحري الدولية.

وأوضح أن "سلطات كييف لا تؤكد وتتجنب بأي طريقة ممكنة التفاعل في حل مسألة ضمان الخروج الآمن للسفن الأجنبية، بينما تتخذ روسيا مجموعة كاملة من التدابير الشاملة لضمان الملاحة المدنية في مياه البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر آزوف".

ودعا ميزينتسيف مرة أخرى المنظمة البحرية الدولية وقيادة الشركات المالكة للسفن للتأثير على كييف لإتاحة خروج السفن الأجنبية بأمان من موانئ أوكرانيا.

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وائل لطفي

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