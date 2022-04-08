الإمارات وفرنسا تبحثان التحديات التى تهدد أمن واستقرار المنطقة فى مقدمتها الإرهاب

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم، مع جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة في مقدمتها الإرهاب.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء بحث أيضًا الفرص المتاحة لتعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

واستعرض الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الجارية في أوكرانيا، وأهمية تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية في أوكرانيا وتلبية احتياجات المدنيين المتضررين في البلاد.

كما تبادل الجانبان الإماراتي والفرنسي وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة، وسبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية.