وزراء خارجية بولندا والسويد ومقدونيا الشمالية يبحثون تطورات الحرب فى أوكرانيا

بحث وزراء خارجية بولندا والسويد ومقدونيا الشمالية - الذين يمثلون اللجنة الثلاثية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا - مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في رزيسزو بمنطقة بودكارباشي في بولندا تطورات الحرب في أوكرانيا.



وقال بيان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي من مقرها في فيينا اليوم الجمعة إنه خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني كرر وزراء خارجية السويد وبولندا ومقدونيا الشمالية دعوتهم للاتحاد الروسي لإنهاء الأعمال العدائية وسحب قواته من أوكرانيا وأعربوا عن دعمهم الكامل لأوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة.



وأعرب الوزراء -حسب البيان- عن أسفهم للتقارير والشهادات المروعة عن العنف غير القانوني والانتهاكات ضد المدنيين في بوتشا ومدن أخرى في منطقة كييف عقب انسحاب القوات الروسية من هذه المناطق وكرروا دعوتهم لإجراء تحقيق مستقل.



كما أعرب الوزراء عن أسفهم لعدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تمديد ولاية بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا بسبب موقف الاتحاد الروسي.



ومن جانبه، قال الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو - في تصريح له اليوم، أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا تزال ملتزمة بدعم سكان أوكرانيا وهي على استعداد لتقديم المساعدة.



كما شدد الوزير راو على أن الرئاسة البولندية للمنظمة الأوروبية ستواصل المشاورات مع الدول الأعضاء، حول دور المنظمة ووجودها في أوكرانيا.