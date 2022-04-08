الاختيار 3 الحلقة 7.. اعتداء الإخوان الإرهابية على «عريس» وسرقوا أموال فستان العروسة

أثار مشهد اعتداء عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على عريس كان متواجدًا بالصدفة في مكان تظاهرات الثوار أمام قصر الاتحادية، ضمن أحداث الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 3، التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ المشهد بشاب يتحدث في الهاتف مع خطيبته والتي طلبت منه التواجد في منطقة الاتحادية لدفع ثمن إيجار فستان زفافها، وحدثت مشادة بينهما بسبب خوفه من المظاهرات، وسألها إذا كانت متأكدة من تواجد صاحبة الفستان بعيدًا عن المظاهرات، ولم تمر سوى دقائق حتى قبض على الشاب ٢ من عناصر الإرهابية، وسرقوا ما معه من أموال ودار بينهم الحوار التالي:

- إيه الفلوس دي كلها يلا؟

= والله العظيم فلوس فستان فرحي جاي أدفعها في مكان قريب هنا

- هتكدب من أولها؟! كل دي فلوس فستان؟

= الفساتين غليت طيب أنا ماااالي

- وانتهى المشهد بسحلهم له وسط صراخه المستمر «الحقوني»

واستكملت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 3" الأحداث التي تلت إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.

وحشد الإخوان عناصرهم لمواجهة المصريين الذين تظاهروا في الميادين، ففى الرابع من ديسمبر عام 2012، اعتدى أنصار المعزول محمد مرسی على المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الاتحادية، احتجاجًا على إصداره الإعلان الدستورى.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013، والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.