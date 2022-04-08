العثور على طفل حديث الولادة في مقلب قمامة بأسيوط

عثر أهالي مركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، على طفل حديث الولادة في مقلب قمامة أمام سنترال أبنوب.

تلقى اللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولادة أمام سنترال أبنوب دائرة المركز.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل مازال حيًا وجرى نقله بمعرفة الإسعاف إلى مستشفى أبنوب المركزي، وجرى البحث عن والديه والتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من المكان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.