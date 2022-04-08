الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: الاتحاد الأوروبى كاد يستنفد قدرته على فرض عقوبات ضد موسكو

فلاديمير تشيزوف
فلاديمير تشيزوف

قال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي قد يستنفد قريبًا القدرة على فرض عقوبات جديدة على روسيا.


وأضاف تشيزوف- في تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: “أعتقد أن حد عقوبات الاتحاد الأوروبي اقترب بالفعل من استنفاد قدرته على فرض عقوبات جديدة، على الرغم من حقيقة أنهم يواصلون التصرف بحزم”، قائلين إن العقوبات تعيق الجانب الروسي. ولكنهم يعيقون أنفسهم الآن أكثر من روسيا والاقتصاد الروسي.


يذكر أن مبعوثي دول الاتحاد الأوروبي وافقوا أمس على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تنص بشكل خاص على قيود فيما يتعلق بالأفراد والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا وتسليم منتجات التكنولوجيا العالية.

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